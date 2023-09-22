Военное обозрение

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Севастополь сегодня. Когда молчание – давно не золото

Севастополь сегодня. Когда молчание – давно не золото

Не по тому заводу били? Самый популярный в эти дни вопрос в Севастополе – это почему власти города не могут гарантировать безопасность гражданского населения города.

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