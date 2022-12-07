Черный кот во сне — все толкования

– Когда мужчина видит такой сон, он предвещает ему трудный период. В деловых или семейных отношениях наступят времена, когда потребуется величайшее внимание; – Если кошка во сне шипит или нападает на вас – вы должны принять крайние меры для защиты своих интересов или желаний; – Если он ведет себя спокойно – вы уверены в себе и можете внушить окружающим, что заслуживаете уважения; – Если пронзительно кричит под окном или у двери – вы будете назначены на высокую должность или получите новые полномочия; – Если вы видите маленького черного котенка – появление молодой соперницы в вашей любовной или деловой жизни.