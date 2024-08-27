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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Sony объявила о сильном подорожании PlayStation 5 в Японии — это уже третье изменени...

Sony объявила о сильном подорожании PlayStation 5 в Японии — это уже третье изменени...

Sony объявила о сильном подорожании PlayStation 5 в Японии — это уже третье изменение цены с момента выхода консолиNintendo остается единственной представительницей “большой тройки”, стоимость продукции которой с начала поколения в Японии никак не изменилась.

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