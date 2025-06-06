Взрывы раздались над российским городом

Несколько беспилотников было сбито в небе над Рязанью. Об этом в Павел Малков. «Пострадавших нет. Осколки одного из беспилотников упали на крышу частного дома, повреждений нет», — привел подробности глава региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии