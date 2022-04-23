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Сериал "Ликвидация": Какую тактику выберет Россия во второй фазе операции на Украине

Сериал "Ликвидация": Какую тактику выберет Россия во второй фазе операции на Украине

Помимо удара по украинской армии перед ВС РФ стоят и другие важные задачи. Операция России на Украине 22 апреля в Минобороны РФ заявили о начале второго этапа специальной военной операции на Украине.

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