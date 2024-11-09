Состоялся Российский форум «Культура Традиции Наследие»

8 ноября прошел первый Российский форум «Культура Традиции Наследие», на котором обсуждалась роль народных художественных промыслов в формировании национального культурного суверенитета и культурного кода народов нашей страны, важность их сохранения и развития, а также роль семейных ценностей и влияние искусственного интеллекта на культуру.