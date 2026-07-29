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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джонс назвал Топурию фаворитом в бою с Махачевым: «У него сильнее стойка. И навыков в партере у Илии больше»

Джон Джонс дал прогноз на возможный бой Ислама Махачева и Илии Топурии . «Если бы мне пришлось ставить, я бы выбрал Топурию, потому что у него сильнее стойка.

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