Хинштейн сообщил о задержании двух подозреваемых в нападении на «Крокус Сити Холл»

В салоне Renault, в котором ехали возможные террористы, нашли пистолет, магазин к АК и паспорта граждан ТаджикистанаНочью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области обнаружили автомобиль Renault, в котором ехали подозреваемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле».
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