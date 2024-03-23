Хинштейн сообщил о задержании двух подозреваемых в нападении на «Крокус Сити Холл»

В салоне Renault, в котором ехали возможные террористы, нашли пистолет, магазин к АК и паспорта граждан ТаджикистанаНочью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области обнаружили автомобиль Renault, в котором ехали подозреваемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле».