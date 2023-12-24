NetEase: Россия неожиданно сорвала триумф США в Совбезе ООН

3 дня назад 2,2K прочитали Недавно прошло срочное заседание Совбеза ООН, которое было созвано в связи с очередным испытанием КНДР межконтинентальной ракеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Россия ответила на требования США — передать гиперзвуковой «Сармат» под международный контроль. «Россия Америке ничего не должна»
- Аресты идут полным ходом, ещё двоих с грязной вечеринки Ивлеевой сцапали силовики, ждем ареста звезд?
- Блестящая работа спецслужб по очищению России. Участники "ивлеевской вечеринки" даже и не поняли, как их грамотно развели. Наша версия
Свежие комментарии