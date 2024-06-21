Депутат Госдумы Лантратова призвала ввести в России студенческий маткапитал

Студенческий маткапитал нужно ввести в России на федеральном уровне. Сейчас такие выплаты предусмотрены в Ивановской области – по мнению депутата Госдумы Яны Лантратовой, этот опыт нужно распространить на все регионы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии