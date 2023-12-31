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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Судьи за 2,3 секунды до конца матча с «Вулвз» засчитали Леброну 2-очковое попадание, а не 3-очковое. Джеймс не мог поверить и указывал на повтор

Судьи за 2,3 секунды до конца матча с «Вулвз» засчитали Леброну 2-очковое попадание, а не 3-очковое. Джеймс не мог поверить и указывал на повтор

Форвард «Лейкерс» после промаха Майка Конли за 8 секунд до финальной сирены при счете 104:107 устремился в быстрый отрыв.

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