Вирусолог назвал сохраняющиеся у людей последствия COVID-19

Вирусолог Чумаков назвал депрессию и тромбоз сохраняющимися последствиями ковида Пандемия COVID-19 оказала долговременное негативное влияние на здоровье, заявил биолог и вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков.
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