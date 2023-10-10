Экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-35М ЦВО продолжают выполнять боевые задачи на Краснолиманском направлении

Для поражения живой силы и уничтожения опорного пункта противника летчики применили неуправляемые 80-мм авиационные ракеты С-8, пуски которых были произведены с выполнением приема кабрирования для задания необходимого угла старта ракет.
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