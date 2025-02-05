"Нашли тех, кого не теряли". Пугачёвой и Галкину* разрешили вернуться в Россию?

И КиркоКлоуна отправить вслед за Песковым к к их любимому Пугачевклану.

ЛК

Лариса Кузяева

Мы с Аллой ровестницы,когда-то все любили ее слушать,но при теперешнем раскладе никакого возврата,слишком добренькие,кто это планирует.Не надо забывать тех,кто нас не уважает,пусть сидят где сидят,а нам бы еще ФИЛЮ как-нибудь из России выкурить.