Царьград Коллаж Царьграда Нормальные русские люди давно пытаются стереть из своей памяти чету Пугачёва – Галкин*, за похождениями которой нас вынуждали следить десятилетиями.
"Нашли тех, кого не теряли". Пугачёвой и Галкину* разрешили вернуться в Россию?
Комментарии
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Walk
И КиркоКлоуна отправить вслед за Песковым к к их любимому Пугачевклану.
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20 час.
лл
лина любимцева
А ПЕРВОМУ, видать, повылазило...
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20 час.
ЛК
Лариса Кузяева
Мы с Аллой ровестницы,когда-то все любили ее слушать,но при теперешнем раскладе никакого возврата,слишком добренькие,кто это планирует.Не надо забывать тех,кто нас не уважает,пусть сидят где сидят,а нам бы еще ФИЛЮ как-нибудь из России выкурить.
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16 час.
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