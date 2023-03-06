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Рамазан Исмаилов: «Рахмонов задушил Нила, как старший брат младшего в песочнице»

Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, оценил победу Шавката Рахмонова над Джеффом Нилом на UFC 285.

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