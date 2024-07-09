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ЕС приостановил прием Грузии в союз из-за закона об иноагентах

ЕС приостановил прием Грузии в союз из-за закона об иноагентах

Посол ЕС Павел Герчинский заявил, что «антизападная, антиевропейская риторика» Тбилиси несовместима с целью вступить в союзПроцесс вступления Грузии в Евросоюз приостановлен, заявил посол ЕС в стране Павел Герчинский.

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