Дочь Задорнова организовала выставку своих картин на Мальте

Дочь известного русского сатирика Михаила Задорнова представила выставку своих картин на Мальте. Елена Задорнова-Тартузи появилась на публике в откровенном наряде с глубоким декольте, подчеркнув ее фигуру, и поделилась фотографиями с мероприятия в социальных сетях.