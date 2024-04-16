Дочь Задорнова организовала выставку своих картин на Мальте

Дочь известного русского сатирика Михаила Задорнова представила выставку своих картин на Мальте. Елена Задорнова-Тартузи появилась на публике в откровенном наряде с глубоким декольте, подчеркнув ее фигуру, и поделилась фотографиями с мероприятия в социальных сетях.
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