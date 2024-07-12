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«Они поддерживают Путина!» – Боррель усомнился в интеллекте жителей Африки

«Они поддерживают Путина!» – Боррель усомнился в интеллекте жителей Африки

Население многих африканских стран поддерживает действия России и её президента Владимира Путина. Об этом в ходе выступления на саммите НАТО заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Ole Ole
А в интеллекте Бадена, в парадигме которого живёт, не сомневается?!?🙃 А Бербок 360 и т.п.?!?
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