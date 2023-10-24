Все дело в глазах: как правильно подбирать гардероб и почему стоит отказаться от маленького черного платья Алёна ЮрьеваМодные тенденции постоянно меняются, и на смену популярности маленького черного платья приходит новый взгляд на выбор одежды.
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