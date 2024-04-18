Продюсер Final Fantasy надеется увидеть продолжение саги Final Fantasy VII после выпуска продолжения Final Fantasy VII RebirthНикаких конкретных анонсов Square Enix делать пока не готова, однако Китасэ надеется, что его преемники смогут обеспечить вселенной Final Fantasy VII дальнейшую жизнь.