На что чаще всего жалуются жители Новоаннинского? 📱С 5 по 12 июля в систему «Инцидент Менеджмент» поступило 1625 сообщений из соцсетей региона.
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На что чаще всего жалуются жители Новоаннинского? 📱С 5 по 12 июля в систему «Инцидент Менеджмент» поступило 1625 сообщений из соцсетей региона.