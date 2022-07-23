Прокуратура организовала проверку по факту задержки рейса из Новосибирска в Баку

Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров задержанного 22 июля рейса из Новосибирска в Баку. Самолёт иркутской авиакомпании "ИрАэро" должен был вылететь из аэропорта Толмачёво в Азербайджан в 13:55, но по техническим причинам он был задержан.