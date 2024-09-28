Восемь блочных котельных построят в Шатуре за три года

Модернизация объектов теплоснабжения и инженерной инфраструктуры продолжается в Шатуре. В ближайшие три года в округе построят блочные котельные в Радовицком, Бакшееве, Мишеронском, Шатурторфе, ЦУС «Мир», микрорайоне Керва, Туголесском Бору и Пышлицах.
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