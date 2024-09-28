360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 282 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Асманкин
    А к стенке поставить слабо?«РВ»: Росгвардия ...
  • Георгий Михалев
    Ливанской армии следует использовать ситуацию и очистить Ливан от террористов хезболлы, оккупировавших Ливан.МИД: убийство Нас...
  • Sergiy Che
    Думаю как только пройдут выборы у пиндосни, а у ЕС жопа с экономикой нарастёт, там начнёт сыпаться само - они ж там н...Вучич: кризис на ...

Восемь блочных котельных построят в Шатуре за три года

Восемь блочных котельных построят в Шатуре за три года

Модернизация объектов теплоснабжения и инженерной инфраструктуры продолжается в Шатуре. В ближайшие три года в округе построят блочные котельные в Радовицком, Бакшееве, Мишеронском, Шатурторфе, ЦУС «Мир», микрорайоне Керва, Туголесском Бору и Пышлицах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх