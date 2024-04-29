В Архангельске продолжается ледоход на Северной Двине

Минувшей ночью в порту Архангельск наблюдалось прохождение среднего ледохода, также отмечалось движение льда в Никольском рукавеВ настоящее время опасных явлений на реках Архангельской области не зафиксировано, отмечают в Гидрометцентре Северного УГМС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии