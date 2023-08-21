Любопытно, однако

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"Не все то золото", - символика РФ и истерика приезжего.

"Не все то золото", - символика РФ и истерика приезжего.

Буду краток, буду мягок - гражданин из одной евро устремленной страны сорвал с российских деток символику «Z».

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Комментарии
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Руслан Белов
Вот они и жгут наши фабрики и заводы, запускают с балконов бепилотники. Надо завязывать со &quot;СВО&quot; и объявлять ВОЙНУ! Хватить кокетничать - ВЕСЬ ЗАПАД ПРОТИВ НАС!
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1 час.
Владимир Клюкин
Слабовато работает ФСБ в этой среде. Активнее надо агентурить
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47 мин.
Fialka
а какого чёрта он прибежал в Россию , бежал бы сразу к нацикам, может быть уже грохнули где-нибудь
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22 мин.

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