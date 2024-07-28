👆 "Вклад Макрона и его банды в культурное распространение Франции во всем мире заставляет меня яростно думать (я не знаю почему) о большой луже рвоты на чистой и безупречной белизне свадебного платья.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
👆 "Вклад Макрона и его банды в культурное распространение Франции во всем мире заставляет меня яростно думать (я не знаю почему) о большой луже рвоты на чистой и безупречной белизне свадебного платья.