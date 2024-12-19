SciAdv: раскрыта уязвимость в адаптации бактерий к антимикробным препаратам

Международная группа ученых из Технического университета Дрездена в Германии и Института Пастера во Франции обнаружила слабое место в генетическом механизме, управляющем адаптацией супербактерий к антибиотикам.
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