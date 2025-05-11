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Зеленский назвал предложение Путина начать переговоры «хорошим знаком» и призвал к прекращению огня с 12 мая

Зеленский назвал предложение Путина начать переговоры «хорошим знаком» и призвал к прекращению огня с 12 мая

Тогда Киев будет готов к диалогу, подчеркнул глава государстваПрезидент Украины Владимир Зеленский назвал предложение президента РФ Владимира Путина начать переговоры «хорошим знаком» и призвал ввести прекращение огня с 12 мая.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Однако сказано без условий! Неужели у нас могут пойти на поводу этой мрази, я тогда просто не смогу понять Путина.
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13 час.
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