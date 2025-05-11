Зеленский назвал предложение Путина начать переговоры «хорошим знаком» и призвал к прекращению огня с 12 мая

Тогда Киев будет готов к диалогу, подчеркнул глава государстваПрезидент Украины Владимир Зеленский назвал предложение президента РФ Владимира Путина начать переговоры «хорошим знаком» и призвал ввести прекращение огня с 12 мая.
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