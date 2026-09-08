The '80s Michael Mann Crime Drama Series Nobody Talks About (But Should)

This '80s show from Michael Mann was one of the first primetime series to boast the serialization format that would later come to define prestige TV.
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