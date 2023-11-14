Кардиологи из США озвучили безопасную дозу соли для человека

Исследователи из Медицинского центра Университета Вандербильта обнаружили, что уменьшение употребления соли на одну чайную ложку в день может привести к снижению артериального давления уже через неделю, — сообщает Агентство Бизнес Новостей.
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