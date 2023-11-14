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Кардиологи из США озвучили безопасную дозу соли для человека

Кардиологи из США озвучили безопасную дозу соли для человека

Исследователи из Медицинского центра Университета Вандербильта обнаружили, что уменьшение употребления соли на одну чайную ложку в день может привести к снижению артериального давления уже через неделю, — сообщает Агентство Бизнес Новостей.

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