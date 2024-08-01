Евгений Люлин поддержал предложение нижегородцев сажать блогеров за треш-стримы. Председатель Заксобрания Нижегородской области в Telegram прокомментировал принятие Госдумой закона о запрете «мусорных трансляций», где в прямом эфире унижают и избивают людей или мучают животных.
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