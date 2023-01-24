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Stripe заключает крупную сделку с Amazon

Stripe заключает крупную сделку с Amazon

Stripe стала стратегическим партнером Amazon по платежам в США, Европе и Канаде обрабатывая значительную часть общего объема платежей технологического гиганта в его бизнесе, включая Prime, Audible, Kindle, Amazon Pay, Buy With Prime и более.

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