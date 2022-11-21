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Степанова о трансляциях первых этапов Кубка России по лыжам: «Мне сказали, что производство картинки из Вершины Теи выйдет в 10 млн рублей за два дня гонок»

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала о том, почему первый этап Кубка России в Вершине Теи не транслировался на телевидении.

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