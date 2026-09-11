Путин: члены БРИКС доказали, что умеют упорно трудиться и сотрудничать на равных

Страны БРИКС доказали, что умеют упорно трудиться и сотрудничать на равных. Об этом 11 сентября заявил президент России Владимир Путин, выступая на деловом форуме объединения.
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