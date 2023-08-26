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"Страна У полностью деградировала, как государство": Разведчик США предложил экс-комику 4 варианта выхода из сложившейся ситуации

"Страна У полностью деградировала, как государство": Разведчик США предложил экс-комику 4 варианта выхода из сложившейся ситуации

Поражение в войне зачастую развивается по одному из классических сценариев. Либо страна капитулирует перед врагом, либо падёт перед ним, плюс у каждого варианта две версии.

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