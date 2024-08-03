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Кадры последствий атаки ВСУ на заправку в Кировском районе Донецка

В распоряжении "Известий" оказались кадры последствий обстрела заправки в Кировском районе Донецка со стороны военнослужащих ВСУ и украинских националистов, также по АЗС был нанесен удар FPV-беспилотником боевиков.

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