Вечерняя Москва

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Более тысячи бизнесменов воспользовались сервисом «Московский инвестор» в 2021 году

Более тысячи бизнесменов воспользовались сервисом «Московский инвестор» в 2021 году

Порядка 1,2 тысячи предпринимателей воспользовались сервисом «Московский инвестор» в минувшем году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в понедельник, 31 января.

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