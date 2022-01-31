Более тысячи бизнесменов воспользовались сервисом «Московский инвестор» в 2021 году

Порядка 1,2 тысячи предпринимателей воспользовались сервисом «Московский инвестор» в минувшем году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в понедельник, 31 января.