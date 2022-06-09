Украинские боевики планируют обвинить российские войска в обстреле Змиевской ТЭС

Украинские боевики работают над очередной провокацией, направленной против российских сил. Они планируют обстрелять из артиллерии Змиевскую тепловую электростанцию (ТЭС), заявил глава Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.
Украинские боевики работают над очередной провокацией, направленной против российских сил. Они планируют обстрелять из артиллерии Змиевскую тепловую электростанцию (ТЭС), заявил глава Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.
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