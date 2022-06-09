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Украинские боевики планируют обвинить российские войска в обстреле Змиевской ТЭС

Украинские боевики планируют обвинить российские войска в обстреле Змиевской ТЭС

Украинские боевики работают над очередной провокацией, направленной против российских сил. Они планируют обстрелять из артиллерии Змиевскую тепловую электростанцию (ТЭС), заявил глава Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

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