Прокуратура вынесла представление главе «Аэрофлота» из-за отмены билетов в Таиланд

Журнал о бизнесе и инвестициях

Прокуратура в связи с массовым аннулированием «Аэрофлотом» дешевых авиабилетов в Таиланд вынесла представление главе авиакомпании Сергею Александровскому и рассматривает вопрос о привлечении компании к административной ответственности, выяснили «Известия».