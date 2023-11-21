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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Прокуратура вынесла представление главе «Аэрофлота» из-за отмены билетов в Таиланд

Прокуратура в связи с массовым аннулированием «Аэрофлотом» дешевых авиабилетов в Таиланд вынесла представление главе авиакомпании Сергею Александровскому и рассматривает вопрос о привлечении компании к административной ответственности, выяснили «Известия».

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