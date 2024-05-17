Bloomberg рассказало о беспокойстве союзников Киева из-за успехов ВС РФ

Союзники Украины обеспокоены успехами Вооруженных сил (ВС) России, достигнутыми в рамках спецоперации по защите Донбасса, сообщает 17 мая Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского дипломата.
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