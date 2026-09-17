Новороссийские десантники ежедневно уничтожают противника вблизи Запорожья

Ваш браузер не поддерживает видео. Расчеты ударных FPV-дронов и разведывательных квадрокоптеров со сбросами боеприпасов подразделений беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ продолжают выполнять боевые задачи вблизи города Запорожье.
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