Давайте не забывать, что в России живет больше армян, чем в самой Армении

Пашинян назвал ошибкой зависимость Армении от России в сфере безопасности Премьер Армении Никол Пашинян дал интервью испанскому изданию La Repubblica, назвав ошибкой зависимость Армении от России в сфере безопасности.
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