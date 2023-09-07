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Давайте не забывать, что в России живет больше армян, чем в самой Армении

Давайте не забывать, что в России живет больше армян, чем в самой Армении

Пашинян назвал ошибкой зависимость Армении от России в сфере безопасности Премьер Армении Никол Пашинян дал интервью испанскому изданию La Repubblica, назвав ошибкой зависимость Армении от России в сфере безопасности.

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