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Татар-информ

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Тимур Сулейманов: Через выборы в «Советы первых» формируем гражданские привычки

Тимур Сулейманов: Через выборы в «Советы первых» формируем гражданские привычки

В Татарстане стартовали выборы в «Советы первых». Во всех школах республики ученики, путем голосования, сами определят, кто станет лидером «Движения первых» от их учебного заведения.

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