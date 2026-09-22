Тимур Сулейманов: Через выборы в «Советы первых» формируем гражданские привычки

В Татарстане стартовали выборы в «Советы первых». Во всех школах республики ученики, путем голосования, сами определят, кто станет лидером «Движения первых» от их учебного заведения.
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