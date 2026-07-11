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Эксперт в области психологии пенальти о промахах Месси с точки: «Лео – выдающийся игрок, как пенальтист он вполне обычный. Проблема заключается в технике исполнения»

Профессор психологии и футбола Норвежской школы спортивных наук и ведущий мировой эксперт в области психологии пенальти Гейр Йордет разобрался в причинах неудач Лионеля Месси в исполнении 11-метровых на ЧМ.

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