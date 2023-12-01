Задержан житель Приморского края, разыскиваемый по каналам Интерпола

В ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий, организованных сотрудниками ОНЦБ Интерпола УМВД России по Приморскому краю во взаимодействии с коллегами из Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, во Владикавказе при пересечении границы РФ задержан 48-летний уроженец Приморского края, находящийся в международном розыске.