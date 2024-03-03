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Медведев: попытка Берлина оправдать беседу немецких офицеров — это ложь

Медведев: попытка Берлина оправдать беседу немецких офицеров — это ложь

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Германия в ближайшее время попытается оправдать свое руководство на фоне утечки разговора немецких офицеров, но ничем иным кроме как ложью назвать эти попытки будет нельзя.

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