Медведев: попытка Берлина оправдать беседу немецких офицеров — это ложь

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Германия в ближайшее время попытается оправдать свое руководство на фоне утечки разговора немецких офицеров, но ничем иным кроме как ложью назвать эти попытки будет нельзя.