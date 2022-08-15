Тайная доктрина

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Чудеса Синая с рациональной точки зрения

Чудеса Синая с рациональной точки зрения

Запретные Темы Истории Чудеса Синая с рациональной точки зрения   Третий комплекс чудес Моисея происходил когда пророк водил свой народ по Синайской пустыне: В пустыне выпала манна небесная Перепела упали стаей у ног голодных евреев так, что их можно было брать голыми руками Второй раз евреи отравились теми же перепелами Моисей ударом посоха выбил из камня воду Евреи перешли Иордан посуху Моисей говорил с Яхве через горящий и несгорающий куст Моисей бросил в воду ветку, и вода стала питьевой И т.

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