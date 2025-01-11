Цукерберг рассказал о давлении со стороны Белого дома по вопросам цензурирования контента

Представители администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена связывались с компанией Meta, которая в России признана экстремистской организацией и запрещена, с требованиями осуществлять цензуру, рассказал гендиректор корпорации Марк Цукерберг в подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана.
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