Цукерберг рассказал о давлении со стороны Белого дома по вопросам цензурирования контента

Представители администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена связывались с компанией Meta, которая в России признана экстремистской организацией и запрещена, с требованиями осуществлять цензуру, рассказал гендиректор корпорации Марк Цукерберг в подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана.