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Кейн проведет 121-й матч за Англию – больше всех среди полевых игроков, у Руни – 120. До рекорда вратаря Шилтона – 4 игры

Харри Кейн стал рекордсменом среди полевых игроком по числу матчей за сборную Англии . Форвард «Баварии» выйдет в стартовом составе на матч с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026 .

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