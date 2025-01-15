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Царьград

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Виктор Мендес покидает "Крылья Советов": возможный трансфер в "Коло-Коло"

Виктор Мендес покидает "Крылья Советов": возможный трансфер в "Коло-Коло"

Чилийский футболист Виктор Мендес временно отсутствует на сборах "Крыльев Советов" в Турции. Возможный трансфер в чилийский клуб "Коло-Коло" обсуждается с ЦСКА.

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